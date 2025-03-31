Даниил Медведев выбыл из топ-10 мирового рейтинга

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев лишился места в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте ATP.

Медведев опустился на три строчки и теперь является 11-й ракеткой мира.

Андрей Рублев сохранил за собой девятое место, таким образом, он теперь – первая ракетка России.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Янник Синнер (Италия), вслед за ним идут Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тейлор Фриц (США), Новак Джокович (Сербия), Каспер Рууд (Норвегия), Джек Дрейпер (Великобритания). В десятой на восьмую строчку поднялся Стефанос Циципас (Греция), на десятую с 11-й – Алекс де Минор (Австралия).