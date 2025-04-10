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Даниил Медведев выбыл из теннисного турнира в Монте-Карло

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минору в третьем круге турнира категории Masters в Монте-Карло.

Результат – 6:2, 6:2 в пользу австралийца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место, Де Минор располагается строчкой выше.

Призовой фонд турнира – свыше 6,1 млн евро.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Даниил Медведев теннис
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