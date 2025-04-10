Рублев выбыл из теннисного турнира в Монте-Карло

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории Masters в Монте-Карло.

В третьем круге соревнования его соперником был представитель Франции Артур Филс. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу француза.

В мировом рейтинге Рублев занимает девятое место и является первой ракеткой России. Филс – на 15-й строчке.

Призовой фонд турнира – свыше 6,1 млн евро.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.