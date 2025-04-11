Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подписал новое соглашение с клубом, сообщается на сайте английского ФК.

Сроки действия нового контракта не уточняются. Предыдущий истекал летом 2025 года.

32-летний египтянин перешел в "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" летом 2017 года. За английскую команду он провел 394 матча, в которых забил 243 гола и сделал 111 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 32 гола и 22 голевых паса в 45 матчах.

В "Ливерпуле" Салах выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, дважды – Кубок английской футбольной лиги.

До "Ромы" и "Ливерпуля" форвард играл в клубах "Мокавлун" (Египет), "Базель" (Швейцария), "Челси" (Англия), "Фиорентина" (Италия).