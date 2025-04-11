Поиск

Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подписал новое соглашение с клубом, сообщается на сайте английского ФК.

Сроки действия нового контракта не уточняются. Предыдущий истекал летом 2025 года.

32-летний египтянин перешел в "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" летом 2017 года. За английскую команду он провел 394 матча, в которых забил 243 гола и сделал 111 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 32 гола и 22 голевых паса в 45 матчах.

В "Ливерпуле" Салах выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, дважды – Кубок английской футбольной лиги.

До "Ромы" и "Ливерпуля" форвард играл в клубах "Мокавлун" (Египет), "Базель" (Швейцария), "Челси" (Англия), "Фиорентина" (Италия).

фубол Ливерпуль Мохамед Салах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Всемирная федерация кикбоксинга разрешила россиянам выступать под флагом РФ

Дегтярев уверен в восстановлении соответствия РУСАДА кодексу ВАДА в этом году

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

Три медали завоевали россияне во второй день ЧЕ по вольной борьбе

В МОК заявили о диалоге с федерациями по допуску россиян на ОИ-2026

"Арсенал" разгромил "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Евгений Кузнецов покинул СКА

Евгений Кузнецов покинул СКА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });