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Кевин Де Брейне объявил об уходе из "Манчестер Сити" после сезона

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона.

"Это будут мои последние месяцы в качестве игрока "Манчестер Сити", - написал 33-летний футболист в соцсетях.

Де Брейне перешел в "Манчестер Сити" в 2015 году из немецкого "Вольфсбурга". В составе "Сити" он шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять – Кубок Английской лиги, по два раза – кубок и Суперкубок Англии, один раз – Лигу чемпионов УЕФА.

В составе сборной Бельгии Де Брейне стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России.

Манчестер Сити футбол Кевин Де Брейне
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