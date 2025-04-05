Томас Мюллер покинет "Баварию" после сезона

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник Томас Мюллер объявил о том, что покинут "Баварию" по окончании нынешнего сезона.

В соцсетях футболист сборной Германии объяснил ситуацию тем, что немецкий клуб решил не продлевать с 35-летним спортсменом. Осуждать "Баварию" Мюллер не стал, подчеркнув, что уважает это решение. Также он выразил гордость, что провел в составе "Баварии" 25 лет.

В составе "Баварии" 12 раз выиграл чемпионат Германии, восемь раз – Суперкубок Германии, шесть раз – Кубок страны. Также он по два раза становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА.

Мюллер – чемпион мира в составе сборной Германии.