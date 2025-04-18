Кучеров вновь стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата НХЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Он набрал 121 (37+84 по системе "гол+пас") балл.

Второе место занял канадец Натан Маккинон из "Колорадо" - 116 (32+84) очков.

Третью строчку поделили немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" и чех Давид Пастрняк из "Бостона. На их счету 106 очков результативности. Драйзайтль забросил 52 шайбы и сделал 54 голевые передачи, у Пастрняка соотношение " гол+пас" - 43+63.

Кучеров становится обладателем "Арт Росс Трофи" в третий (и второй подряд) раз. Приз присуждается игроку, набравшему больше всех очков по системе "гол+пас".