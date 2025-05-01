"Локомотив" обыграл "Салавата Юлаева" в третьей встрече полуфинальной серии КХЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл уфимскую команду "Салават Юлаев" в третьей встрече полуфинальной серии КХЛ.

На 7-й минуте шайбу забил Алексей Береглазов ("Локомотив"), на 24-й счет сравнял Владислав Ефремов ("Салават Юлаев"). На 33-й минуте Никита Кирьянов снова вывел "Локомотив" вперед, на 40-й минуте третью шайбу за ярославскую команду забил Александр Радулов. На 54-й минуте Александр Хмелевски провел второй гол за "Салавата Юлаева". За минуту до окончания встречи за "Локомотив" шайбу забил Максим Берёзкин.

В первом матче серии "Салават Юлаев" взял верх над "Локомотивом", во втором матче ярославская команда сравняла счет.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1. Четвертая встреча состоится 3 мая в Уфе.