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"Локомотив" сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли уфимский "Салават Юлаев" во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Матч в Ярославле завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.

В составе "Локомотива" голы провели Даниил Тесанов (15-я минута), Максим Шалунов (33).

Автор гола в составе "Салавата Юлаева" - Егор Сучков (43).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча – 1 и 3 мая – пройдут в Уфе.

КХЛ Локомотив Салават Юлаев хоккей Кубок Гагарина
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