"Салават Юлаев" победил "Локомотив" в первом матче полуфинальной серии КХЛ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" взяли верх над ярославским "Локомотивом" в первом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу уфимцев.

На второй минуте игры Данил Алалыкин вывел "Салават Юлаев" вперед.

"Локомотив" отыгрался на 24-й минуте благодаря голу Рушана Рафикова.

На 54-й минуте команда из столицы Башкортостана вновь повела в счете, отличился Михаил Науменков. На 60-й пустые ворота "Локомотива" поразил Александр Хмелевски.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Салавата Юлаева". Следующая игра пройдет 29 апреля вновь в Ярославле.