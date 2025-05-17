Сборная Чехии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии со счетом 8:1 разгромили национальную команду Казахстана в своем пятом матче группового этапа чемпионата мира.

Матч группы В прошел в датском Хернинге.

Чехия набрала 14 очков, возглавила группу и обеспечила себе место в четвертьфинале.

Казахстан – на седьмом месте, 3 балла.

В другом, параллельно шедшем, матче сборная Швеции в Стокгольме одолела Францию – 4:0.

Шведы идут без потерь очков – шесть побед в шести матчах и 18 очков. Команда занимает первое место в группе А, ранее уже гарантировав себе выход в плей-офф.

Франция – на седьмом месте, 1 балл.