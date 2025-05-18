"Спартак" в большинстве обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в 29-м туре чемпионата России.

Игра прошла в Самаре.

На 22-й минуте состоялся автогол игрока "Крыльев Советов" Владислава Шитова. На 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти.

Значительную часть времени "Крылья Советов" играли в меньшинстве: на 10-й минуте за грубый фол был удален Гленн Бейл, на 50-й второе предупреждение получил Фернандо Костанца.

"Спартак" набирает 54 очка и занимает четвертое место в РПЛ. "Крылья Советов" - на 10-й строчке, 30 баллов.