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Московское "Динамо" победило "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" обыграли самарские "Крылья Советов" в матче 27-го тура РПЛ в понедельник.

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:1. На второй минуте счет открыл Муми Нгамалё ("Динамо"), счет сравнялся на 31-й минуте из-за автогола Дмитрия Скопинцева. На 49-й минуте красную карточку получил полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль. Уже после этого команда вырвалась вперед. На 55-й минуте второй гол в ворота самарцев забил Ярослав Гладышев, он же стал автором гола на 82-й минуте.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице (50 очков), "Крылья Советов" - 10-е (30 очков).


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