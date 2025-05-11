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"Динамо" обыграло "Спартак" в матче РПЛ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На седьмой минуте матча счет открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

После 28 сыгранных матчей "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очков. "Спартак" после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Крыльями Советов". "Динамо" 18 мая сыграет с "Акроном".

Динамо Спартак РПЛ
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