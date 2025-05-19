Гендиректор IBA.PRO Ал Сиеста уверен в легкой победе Усика над Дюбуа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Промоутер, генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста уверен, что Александр Усик не испытает проблем в поединке с Даниэлем Дюбуа.

"Я могу заблуждаться, но не думаю, что Дюбуа сможет удивить в реванше. Да, Даниэль представляет из себя компетентного и бьющего боксера, но Александр Усик настолько крепкий и физически, и ментально, и технически, что такой, как Даниэль Дюбуа... Такой, на самом деле, ребенкообразный боксер... Не думаю, что Даниэль сможет. Если только какая-то шальная пуля залетит, а так Усик его опять перебоксирует", - сказал Сиеста "Интерфаксу".

"При этом Усик опять может его удосрочить свои навалом, напором, интеллектом, техникой. Может повториться их первый поединок. Усик - фаворит. На мой взгляд, в этом бою результат довольно предсказуем. Но если Дюбуа одержит победу, он докажет, что по праву должен быть на лидирующих позициях тяжелого дивизиона", - отметил промоутер.

Поединок запланирован на 19 июля в Лондоне. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе.