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Александр Усик вновь победил Тайсона Фьюри

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По итогам 12 раундов победу Усику присудили единогласным решением судей.

На кону боя стояли чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и WBC, которым владел Усик. В результате он смог защитить эти титулы.

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между этими боксерами состоялся в мае в Саудовской Аравии, когда раздельным решением судей сильнее оказался Усик.

Усик также сохранил статус непобежденного боксера. На профессиональном ринге теперь у 37-летнего спортсмена 23 победы в 23 поединках (14 – нокаутом). В свою очередь, 36-летний Фьюри проиграл второй бой при 34 победах (24 – нокаутом) и одной ничьей.

Александр Усик бокс Саудовская Аравия Тайсон Фьюри
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