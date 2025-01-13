Британец Тайсон Фьюри объявил о решении уйти из бокса

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Британский боксер Тайсон Фьюри заявил в соцсети о решении завершить карьеру.

"Я хотел бы объявить об уходе из бокса, это было потрясающе. Мне нравилась каждая минута", - сказал он в видеообращении.

Ранее в декабре 2024 года украинский боксер Александр Усик одержал победу над Фьюри. Усик сохранил статус непобежденного боксера (23 победы), а Фьюри потерпел второе поражение при 34 победах и одной ничьей.

Первый проигрыш на счету Фьюри также был по итогам боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в мае 2024 года.

Фьюри, которому 36 лет, ранее не раз объявлял об уходе из спорта. В 2016 году подобное заявление прозвучало на фоне проблем у британца из-за употребления запрещенных веществ, но Фьюри вернулся в бокс в 2018 году. Второй раз Фьюри объявил о перерыве в 2022 году, после победы над Диллианом Уайтом. Но тогда он сказал о готовности возобновить участие в боях.