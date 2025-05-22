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Сборные США и Швейцарии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Национальные команды США и Швейцарии по хоккею завоевали путевки в 1/2 финала проходящего в Швеции и Дании чемпионата мира.

Американские хоккеисты в четвертьфинале со счетом 5:2 одолели Финляндию. Игра прошла в Стокгольме.

В свою очередь, Швейцария в Хернинге разгромила Австрию – 6:0.

Позднее в четверг пройдут еще два четвертьфинальных матча: Канада – Дания и Швеция – Чехия.

Действующим чемпионом мира является Чехия.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ-2025 не принимают из-за санкций.

хоккей ЧМ по хоккею
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