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Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сборная Дании по хоккею последней из участников чемпионата мира завоевала путевку в плей-офф.

В заключительном матче группы В датчане со счетом 2:1 победили команду Германии. Игра прошла в Хернинге, победитель определился в серии буллитов.

В результате Дания финишировала на четвертом месте в группе В (11 очков), Германия – на пятом (10).

От группы А в четвертьфинал вышли Канада (19), Швеция (18), Финляндия (16), Австрия (10).

Участники плей-офф от группы В: Швейцария (19), США (17), Чехия (17), Дания (11).

Пары 1/4 финала: Канада – Дания, США – Финляндия, Швеция – Чехия, Швейцария – Австрия.

Матчи этой стадии турнира запланированы на 22 мая.

Действующий чемпион мира – Чехия.

Турнир в 2025 году проходит в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания). Россия и Белоруссия к участию в ЧМ не допущены.

Германия США Дания Канада Швеция
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