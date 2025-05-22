Определились полуфиналисты боксерского "Кубка Победы-2025"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Перми определились полуфиналисты первого этапа четвертого розыгрыша "Кубка Победы-2025" по боксу.

Путевку в эту стадию турнира завоевали "Кама" (боксеры из Приволжского федерального округа) и "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), а также "Баку" и "Тула" (Центральный ФО).

В четвертьфинале "Кама" со счетом 4:1 победила "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО), Боксеры "Ленинграда" с аналогичным счетом оказались сильнее "Москвы".

В противостояниях "Баку" - "Урал" (Уральский ФО) и "Сталинград" (Южный ФО и Северо Кавказский ФО) – "Тула" победитель определялся в поединках тяжеловесов. И в итоге со счетом 3:2 победы одержали "Баку" и "Тула".

В полуфиналах победитель первых двух розыгрышей "Кама" встретится с "Ленинградом", Второй этап "Кубка Победы-2025" пройдет 29 мая в Саранске. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.

Кубок посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Турнир организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.