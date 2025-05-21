Команда-победитель боксерского "Кубка Победы-2025" получит 4 млн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Команда, которая станет триумфатором боксерского турнира "Кубок Победы-2025", получит 4 млн руб., заявил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Стрелков

"За первое место команда получит четыре миллиона рублей, за второе - два миллиона рублей, за третье - один миллион рублей, а за четвертое - 500 тысяч рублей. Кроме этого, победитель отдельного боя получит 30 тысяч рублей, а за поражение - 15 тысяч рублей", - приводит слова Стрелкова пресс-служба Федерации бокса России.

Также Стрелков рассказал о возросшем интересе к турниру.

"Например, у нас впервые участвует иностранная команда — "Баку". На следующий год есть заявки от других стран. Будем принимать решение, что в следующем розыгрыше будут принимать участие четыре российских команды, а четыре — зарубежные. Попробуем такой формат. Это командные соревнования, и от каждого боя зависит конечный результат. Про фаворитов очень сложно загадывать, потому что прошлый розыгрыш показал, что и фавориты могут вылететь", - заявил он.

Четвертый розыгрыш "Кубка Победы" стартовал в среду.

Определилась первая полуфинальная пара масштабного соревнования – "Ленинград" (боксеры из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа) и "Кама" (Приволжский ФО). Боксеры "Ленинграда" победили "Сибирь" - 4:1. "Кама" с аналогичным счетом взяла верх над "Москвой".

Кубок посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Турнир организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты.

В четверг, 22 мая, на четвертьфинальной стадии пройдут матчи "Сталинград" (Южный ФО и Северо Кавказский ФО) - "Тула" (Центральный ФО) и "Баку" - "Урал" (Уральский ФО). Действующим чемпионом является команда "Тула", которая в прошлом году в финале одолела "Каму". Третьими стали боксеры из "Москвы", которые занимали эту позицию и в первых трех розыгрышах. Победителями первых двух турниров была "Кама", которая в финалах дважды побеждала "Ленинград".

На втором этапе "Кубка Победы-2025", который пройдет 29 мая в Саранске, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.