Поиск

"Реал" объявил об уходе Карло Анчелотти

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о том, что Карло Анчелотти по окончании сезона покинет пост главного тренера команды.

СпортВ Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборнойВ Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборнойЧитать подробнее

"Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи "Реала". Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес, слова которого приводятся на сайте клуба.

24 мая "Реал" проведет заключительный матч в рамках нынешнего чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". "Реал" анонсировал церемонию чествования итальянца.

Турнирного значения этот матч не будет иметь: "Реал" гарантированно финиширует на втором месте в чемпионате Испании.

65-летний Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году, под его руководством команда по три раза выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по два раза – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Анчелотти приступит к работе должности главного тренера сборной Бразилии.

футбол Реал Карло Анчелотти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборные США и Швейцарии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Модрич покинет "Реал" по окончании сезона

В США пройдут Игры с использованием запрещенных препаратов

В США пройдут Игры с использованием запрещенных препаратов

"Тоттенхэм" победил МЮ и выиграл Лигу Европы УЕФА

"Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

"Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлил контракт с клубом

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная США победила Чехию на ЧМ по хоккею

"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });