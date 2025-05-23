"Реал" объявил об уходе Карло Анчелотти

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о том, что Карло Анчелотти по окончании сезона покинет пост главного тренера команды.

"Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи "Реала". Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес, слова которого приводятся на сайте клуба.

24 мая "Реал" проведет заключительный матч в рамках нынешнего чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". "Реал" анонсировал церемонию чествования итальянца.

Турнирного значения этот матч не будет иметь: "Реал" гарантированно финиширует на втором месте в чемпионате Испании.

65-летний Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году, под его руководством команда по три раза выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по два раза – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Анчелотти приступит к работе должности главного тренера сборной Бразилии.