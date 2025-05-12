В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной

Карло Анчелотти Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Итальянец Карло Анчелотти занял пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

65-летний Анчелотти будет работать со сборной Бразилии до окончания чемпионата мира 2026 года. Первые матчи под его руководством национальная команда страны проведет в июне против Эквадора и Парагвая в рамках квалификации на ЧМ.

В марте с поста главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор, это случилось после поражения от Аргентины (1:4) в матче отбора на ЧМ.

В настоящий момент Анчелотти работает в испанском "Реале".

В Европе итальянец добился значимых успехов, его команды выигрывали национальные и международные турниры.