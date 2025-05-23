ЦБ выпустит монеты, посвященные футбольным топ-клубам России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России анонсировал выпуск серебряных монет, посвященных популярным отечественным футбольным клубам.

Как сообщается на сайте ЦБ, в 2025 году выпустят монеты, посвященные петербургскому "Зениту" и московскому "Локомотиву", в 2026 году – московским ЦСКА и "Спартаку".

Монеты выйдут в рамках серии "Российский спорт". Предложения о выпуске монет Банк России рассматривает с учетом мнения и рекомендаций Минспорта РФ. При этом спортклубу должно быть свыше 100 лет, он должен представлять массовый вид спорта, достигать высоких результатов, участвовать в ведущих всероссийских соревнованиях.

Первые монеты серии "Российский спорт" вышли в 2023 году.