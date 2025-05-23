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ФХР не подтвердила сведения о недопуске сборной России по хоккею на ОИ

ФХР не подтвердила сведения о недопуске сборной России по хоккею на ОИ
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не определилась с решением вопроса по участию сборной России на зимней Олимпиаде-2026, говорится в заявлении Федерации хоккея России

"В рамках Конгресса Международной федерации хоккея был затронут вопрос участия сборных команд России в Зимних Олимпийских играх 2026 года. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее", - говорится в сообщении в телеграм-канале ФХР.

Ранее в латвийском издании Sportacentrs появилась информация, согласно которой на проходящем в эти дни конгрессе ИИХФ в Стокгольме принято решение не допустить сборную России по хоккею к участию в ОИ.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. В октябре 2023 года организация опубликовала предварительную программу групповых этапов зимних Олимпийских игр 2026 года, в которой российская сборная определена в группу C с пометкой "теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата".

Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

ИИХФ Олимпийские игры ФХР хоккей
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