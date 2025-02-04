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Сборную России не допустили на ЧМ-2026 по хоккею

Сборную России не допустили на ЧМ-2026 по хоккею
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России, заявила Федерация хоккея России.

"4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нем было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года", - говорится в сообщении.

"У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025. Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине", - отмечается в тексте обращения.

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре заявил, что одним из аргументов ИИХФ не допускать сборную Росии была безопасность участников.

"По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит", - отметил экс-хоккеист сборной России.

Буре также отметил, что ФХР предлагала профинансировать дополнительную безопасность сборной России.

Что касается участия россиян в Олимпиаде-2026, это решение будет принимать МОК.

Сборная России находится под санкциями с 2022 года.

ИИХФ МОК НХЛ Павел Буре ФХР хоккей
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