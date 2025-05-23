Российский боксер Кооль успешно дебютировал на профессиональном ринге

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Евгений Кооль одержал победу над Фариозбеком Хакимовым из Узбекистана в своем дебютном поединке в профессиональном боксе.

Поединок в весе до 67 кг на турнире IBA.PRO 6 в Душанбе завершился техническим нокаутом в шестом раунде.

Двукратный чемпион России, победитель Кубка России-2025 оценил свой бой "на семь по десятибалльной шкале".

"Однозначно профессиональный бокс отличается от олимпийского. Но мой стиль, как показал бой, подходит под профессиональный бокс. Мне поединок понравился, хочется еще посмотреть видео, чтобы увидеть со стороны, как все получилось. Не могу сказать, что удары здесь намного ощутимее, но думаю, если пропустишь чистый удар, то сразу упадешь", - приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.

Для Хакимова поражение стало третьим в карьере при трех победах (все – нокаутом).

В главном бою турнира в Душанбе бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Азии-2019, обладатель пояса IBA.PRO Asia Баходур Усмонов из Таджикистана техническим нокаутом в третьем раунде победил филиппинца Альберта Пагару и завоевал пояс WBA Gold в легком весе.

Российский тяжеловес Мурад Халидов победил Халимжона Мамасолиева из Узбекистана в рамках боя по версии IBA.PRO.

Кроме того, как сообщалось, Максим Черничук единогласным решением судей победил Майкла Кинга в поединке-реванше и стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA.PRO в весе до 67 кг.