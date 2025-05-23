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Российский боксер Черничук стал чемпионом Европы по версии IBA.PRO

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Черничук победил Майкла Кинга из Люксембурга в поединке-реванше на турнире IBA.PRO 6 в Душанбе.

Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате Черничук стал чемпионом Европы по версии IBA.PRO в весе до 67 кг.

Ранее Черничук и Кинг встречались в феврале нынешнего года, в тот раз россиянин победил раздельным решением судей.

На счету российского боксера на профессиональном ринге девять побед (одна – досрочно) и одна ничья. Кинг проиграл в четвертый раз, имея в своем активе шесть побед (четыре – нокаутом) и одну ничью.

IBA бокс Душанбе Максим Черничук Майкл Кинг
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