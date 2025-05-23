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"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу
Фото: SSC NAPOLI via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Наполи" завоевал звание чемпиона Италии по футболу-2024/25.

В заключительном 38-м туре Серии А футболисты "Наполи" со счетом 2:0 на своем поле обыграли "Кальяри". Набрав 82 очка, клуб из Неаполя финишировал на первом месте в турнирной таблице.

На один балл от него отстал "Интер", в гостях со счетом 2:0 в большинстве взявший верх над "Комо". Миланскому клубу, помимо своей победы, для чемпионства нужна была осечка лидера.

"Наполи" стал чемпионом Италии в четвертый раз. До этого ей удавалось добиться триумфа в Серии А по итогам сезонов 1986/87, 1989/90 и 2022/23.

На этот раз команду привел к чемпионству 55-летний Антонио Конте, возглавивший "Наполи" летом прошлого года. До этого у него уже был успешный опыт работы в европейских клубах. При нем "Ювентус" трижды выиграл чемпионат Италии, дважды – Суперкубок Италии, "Интер" один раз – чемпионат Италии. "Челси" под руководством Конте по разу становился победителем чемпионата и Кубка Англии.

Чаще всех чемпионат Италии выигрывал "Ювентус" - 36 раз. В тройку лидеров по этому показателю входят "Интер" (20) и "Милан" (19).

Наполи футбол Интер Антонио Конте
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