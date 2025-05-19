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"Наполи" за тур до финиша сохранил лидерство в чемпионате Италии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Наполи" со счетом 0:0 завершили гостевой матч против "Пармы" в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

После этой встречи в активе "Наполи" 79 очков, команда продолжает лидировать в турнирной таблице.

Шанс обойти ее за тур до финиша упустил "Интер", дома сыгравший вничью с "Лацио" - 2:2.

На 45+2 минуте Янн Биссекк вывел "Интер" вперед. На 72-й Педро Родригес сравнял счет. На 79-й минуте Дензел Думфрис сделал счет 2:1 в пользу "Интера". На 90-й минуте "Лацио" вновь отыгрался: пенальти реализовал Педро Родригес.

За тур до финиша "Интер" отстает от "Лацио" на 1 балл.

Что касается "Лацио" (65 очков) и "Пармы" (33), они занимают шестое и 16-е места соответственно.

Наполи Интер Лацио Парма Италия футбол
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