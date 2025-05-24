Овечкин стал обладателем приза Марка Месье

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин стал лауреатом премии Марка Месье, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Приз вручается игроку, который по ходу сезона проявил лидерские качества на льду и за его пределами. Мессье запрашивает у команд предложения по номинантам и сам выбирает из этих кандидатов лауреата награды.

39-летний Овечкин стал первым российским обладателем данного приза.

В сезоне-2024/25 Овечкин побил длительный рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) и, доведя число своих голов до 897, является теперь самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Несмотря на почти шестинедельную паузу из-за травмы, Овечкин вошел в число топ-3 лучших снайперов чемпионата-2024/25, забросив 44 шайбы. Результативная игра россиянина помогла "Вашингтону" финишировать на первом месте в Восточной конференции НХЛ по итогам чемпионата.

Что касается Марка Мессье, 64-летний канадец является одним из самых статусных игроков в истории НХЛ. Он шесть раз выиграл Кубок Стэнли, а в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 1887 (694+1193 по системе "гол+пас") очков. По этому показателю Мессье занимает третье место вслед за Гретцки (2857) и Яромиром Ягром (1921).