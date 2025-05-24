Умер чемпион мира по боксу Валерий Львов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - На 73-м году жизни в субботу скончался советский боксер Валерий Львов, сообщил министр спорта Чувашии Василий Петров в своем телеграм-канале.

"Разделяем боль невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами..." - написал Петров, выразив соболезнования родным и близким спортсмена.

Львов – чемпион мира-1978, серебряный призер чемпионата Европы-1975, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, Заслуженный тренер Чувашской Республики, почетный гражданин города Чебоксары, уроженцем которого он является.