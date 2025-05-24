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"Торпедо" вернулось в РПЛ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Торпедо" завоевали путевку в Российскую премьер-лигу.

В заключительном 34-м туре первенства Первой лиги "Торпедо" дома сыграло вничью с "КАМАЗом" (Набережные Челны).

Этого результата оказалось москвичам достаточно для того, чтобы выйти в РПЛ со второго места в Первой лиге. Ранее путевку в РПЛ завоевала калининградская "Балтика", финишировавшая на первом месте в Первой лиге.

Легендарный советский и российский клуб "Торпедо" в последний раз выступал в РПЛ в сезоне-2022/23. В нынешнем веке команда играла также во Второй, а также любительской лигах отечественного футбола.

футбол Торпедо РПЛ
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