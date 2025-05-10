"Балтика" вернулась в РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Калининградский футбольный клуб "Балтика" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу.

В 32-м туре первенства Первой лиги "Балтика" сыграла в гостях вничью с новороссийским "Черноморцем" (0:0).

Калининградцы набрали 67 очков, за два тура до финиша они гарантировали себе место не ниже второго.

На второй строчке находится "Черноморец" (58), на третьей - имеющее игру в запасе московское "Торпедо" (58).

"Балтика" возвращается в главный дивизион отечественного футбола через год после вылета в Первую лигу.