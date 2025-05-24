"Пари НН" и "Ахмат" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нижегородский "Пари НН" и грозненский "Ахмат" финишировали на 13-м и 14-м местах соответственно в РПЛ сезона-2024/25.

"Пари НН" проиграл московскому ЦСКА (0:2), в его активе 27 очков. "Ахмат" уступил петербургскому "Зениту" (0:3), у грозненцев 25 очков.

По регламенту эти команды должны сыграть с третьей и четвертой командой Первой лиги, второго по статусу дивизиона в российском футболе. "Пари НН" должен встретиться с екатеринбургским "Уралом", "Ахмат" - с новороссийским "Черноморцем".

Напрямую покинули РПЛ 15-я и 16-я команды "Оренбург" и "Факел" (Воронеж). Прямые путевки в РПЛ получили первые две лучшие команды Первой лиги – "Балтика" (Калининград) и "Торпедо" (Москва).