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Хаби Алонсо возглавил "Реал"

Хаби Алонсо возглавил "Реал"
Хаби Алонсо
Фото: Pau Barrena/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Испанец Хаби Алонсо стал новым главным тренером "Реала", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.

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Контракт с 43-летним Алонсо будет действовать до 30 июня 2028 года.

В должности главного тренера Алонсо сменит итальянца Карло Анчелотти.

Алонсо играл в "Реале" с 2009 по 2014 год, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и два раза Кубок Испании. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.

Предыдущим клубом Алонсо был "Байер", который под его руководством за три года выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

футбол Реал Хаби Алонсо
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