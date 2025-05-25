Хаби Алонсо возглавил "Реал"

Хаби Алонсо Фото: Pau Barrena/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Испанец Хаби Алонсо стал новым главным тренером "Реала", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.

Контракт с 43-летним Алонсо будет действовать до 30 июня 2028 года.

В должности главного тренера Алонсо сменит итальянца Карло Анчелотти.

Алонсо играл в "Реале" с 2009 по 2014 год, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и два раза Кубок Испании. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.

Предыдущим клубом Алонсо был "Байер", который под его руководством за три года выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.