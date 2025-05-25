Матвей Сафонов попал в окончательный состав сборной России на матче в июне

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Франции вратарь Матвей Сафонов вызван в сборную России по футболу на товарищеские матчи против Нигерии и Белоруссии.

В воскресенье пресс-служба РФС опубликовала окончательный список игроков, вызванных на июньский сбор. В этот список вошел 31 футболист.

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар").

Защитники - Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все – "Ростов", Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов ("Локомотив", Москва), Валентин Пальцев ("Динамо" Махачкала), Илья Рожков ("Рубин", Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – "Ахмат", Грозный).

Полузащитники - Кирилл Щетинин ("Ростов", Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Антон Миранчук, ("Сьон").

Нападающие - Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Иван Сергеев ("Крылья Советов", Самара), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону).

6 июня сборная России в Москве сыграет с Нигерией, 10 июня – с Белоруссией.