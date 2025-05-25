Поиск

Матвей Сафонов попал в окончательный состав сборной России на матче в июне

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Франции вратарь Матвей Сафонов вызван в сборную России по футболу на товарищеские матчи против Нигерии и Белоруссии.

В воскресенье пресс-служба РФС опубликовала окончательный список игроков, вызванных на июньский сбор. В этот список вошел 31 футболист.

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар").

Защитники - Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все – "Ростов", Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов ("Локомотив", Москва), Валентин Пальцев ("Динамо" Махачкала), Илья Рожков ("Рубин", Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – "Ахмат", Грозный).

Полузащитники - Кирилл Щетинин ("Ростов", Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Антон Миранчук, ("Сьон").

Нападающие - Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Иван Сергеев ("Крылья Советов", Самара), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону).

6 июня сборная России в Москве сыграет с Нигерией, 10 июня – с Белоруссией.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" продлил контракт с Деяном Станковичем

"Спартак" продлил контракт с Деяном Станковичем

Хаби Алонсо возглавил "Реал"

Хаби Алонсо возглавил "Реал"

Сборная Швейцарии стала вторым финалистом ЧМ по хоккею

ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России по футболу

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Сборная США по хоккею победила Швецию и вышла в финал ЧМ

"Торпедо" вернулось в РПЛ

Овечкин стал обладателем приза Марка Месье

Овечкин стал обладателем приза Марка Месье

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу

Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Гамбурге

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });