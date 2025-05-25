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Ландо Норрис выиграл Гран-При Монако "Формулы-1"

Ландо Норрис выиграл Гран-При Монако "Формулы-1"
Ландо Норрис
Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ландо Норрис из команды McLaren стал победителем Гран-При Монако "Формулы-1" в воскресенье. Для пилота это вторая победа в сезоне после Мельбурна.

Вторым финишировал Шарль Леклер (Ferrari), третьи - Оскар Пиастри (McLaren). Гонщики финишировали на тех же местах, которые они занимали на стартовой решетке.

В личном зачете лидирует Пиастри (161), Норрис - на втором месте (158). Тройку замыкает Макс Ферстаппен из RedBull (136).

Ландо Норрис Монако Формула-1
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