Ландо Норрис выиграл первую гонку "Формулы-1" в новом сезоне

Ландо Норрис Фото: Clive Rose/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Британец Ландо Норрис из McLaren стал победителем первой гонки "Формулы-1" в сезоне, она прошла в воскресенье на городской трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне в условиях сильного дождя.

Вторым в гонке финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, в прошлом сезоне ставший четырехкратным чемпионом. На третьем месте - Джордж Рассел из Mercedes.

Льюис Хэмилтон, перешедший в этом сезоне из Mercedes в Ferrari, завершил гонку на восьмом месте.

Не доехали до финиша из-за аварий Габриэл Бортолето (Kick Sauber), Лиам Лоусон (Red Bull), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Джек Дуэн (Alpine), Карлос Сайнс (Williams), Исак Хаджар (Racing Bulls).