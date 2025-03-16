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Ландо Норрис выиграл первую гонку "Формулы-1" в новом сезоне

Ландо Норрис выиграл первую гонку "Формулы-1" в новом сезоне
Ландо Норрис
Фото: Clive Rose/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Британец Ландо Норрис из McLaren стал победителем первой гонки "Формулы-1" в сезоне, она прошла в воскресенье на городской трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне в условиях сильного дождя.

Вторым в гонке финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, в прошлом сезоне ставший четырехкратным чемпионом. На третьем месте - Джордж Рассел из Mercedes.

Льюис Хэмилтон, перешедший в этом сезоне из Mercedes в Ferrari, завершил гонку на восьмом месте.

Не доехали до финиша из-за аварий Габриэл Бортолето (Kick Sauber), Лиам Лоусон (Red Bull), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Джек Дуэн (Alpine), Карлос Сайнс (Williams), Исак Хаджар (Racing Bulls).

Ландо Норрис
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