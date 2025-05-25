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Путин поздравил тренера "Краснодара" с победой в чемпионате РФ по футболу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву, поздравил их с победой команды в чемпионате России по футболу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды "Краснодар" Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды "Краснодар" в чемпионате России по футболу", - сказал он

Владимир Путин ФК Краснодар поздравление
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