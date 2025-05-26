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Генсек EUBC выступил против возвращения Мэнни Пакьяо в бокс

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев заявил, что не хотел бы проведения боя филиппинца Мэнни Пакьяо против американца Марио Барриоса.

"Пакьяо – легенда. Уходить надо на пике, в принципе, что он и сделал. Был в политике. А зачем сейчас возвращаться…. У меня это не укладывается в голове. Зачем это нужно Пакьяо? Надеюсь, что это не приведет к чему-то реальному. Честно, я бы не хотел, чтобы этот поединок состоялся", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 46-летний Мэнни Пакьяо 19 июля в Лос Анджелесе проведет бой с действующим чемпионом по версии WBC в полусреднем весе 30-летним Марио Барриосом.

Мэнни Пакьяо бокс Марио Барриос Кирилл Щекутьев
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