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"Ахмат" победил "Урал" и сохранил место в РПЛ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 2:0 победили екатеринбургский "Урал" в ответном стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге в следующем сезона.

Игра прошла в Грозном. Голы забили Георгий Мелкадзе (51-я минута, с пенальти) и Даниил Зорин (90+3).

По сумме двух встреч сильнее оказался "Ахмат". В первой игре победил "Урал" - 2:1. После того матча в отставку был отправлен главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев. К ответной игре команду готовил тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.

"Ахмат", таким образом, сохранил прописку в РПЛ.

В сезоне-2024/25 "Ахмат" финишировал на 14-м месте в РПЛ, "Урал" - на четвертом месте в Первой лиге.

Ахмат РПЛ Урал футбол
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