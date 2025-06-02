Вице-президент АСА Бадаев счел максимально непредсказуемым бой Матмуратова и Полпудникова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил, как равные, шансы в предстоящем поединке между российскими легковесами Александром Матмуратовым и Алексеем Полпудниковым. Бой возглавит турнир АСА 187 6 июня в Москве.

"Полпудников против Матмуратова - это максимально непредсказуемый поединок. С одной стороны, Полпудников более мотивирован, ему этот реванш нужнее. Он будет жаждать победы, плюс это пятираундовый бой. Для Полпудников, для его раскачки это будет лучше. Он как профи более состоятельный. Все-таки Матмуратов - это парень, который исповедует пока еще такую полулюбительскую манеру ведения боя на очки. Короткие взрывы для него более привычные. А на дистанции, казалось бы, Полпудников будет успешнее", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"С другой стороны, это дебют Полпудникова в легком весе. А Матмуратов уже выступает в этом дивизионе определенное время. Он привык к уровню оппозиции с такими габаритами. Плюс Матмуратов в прошлом бою победил бойца из топ-10. И в этом плане Матмуратов будет чувствовать себя получше", - подчеркнул собеседник агентства.

Бадаев считает, что "у каждой из сторон есть свои плюсы".

"Это максимально равный поединок между ударниками. Полпудников пойдет вперед, будет пытаться зарубиться. А Матмуратов будет стараться переиграть оппонента. Для зрителя это беспроигрышный вариант, поэтому нам обеспечено зрелище. Шансы в бою 50 на 50, но все-таки мотивация и ударная мощь Полпудникова, а также дистанция будут на стороне Алексея. В случае победы триумфатор подвинется к топ-5 рейтинга легкого веса, и это откроет ему прямую дорогу к титульному бою", - подытожил он.

Полпудников и Матмуратов встречались в мае 2021 год. Тогда раздельным решением победителем был признан Матмуратов.