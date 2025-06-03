Симоне Индзаги покинул пост главного тренера "Интера"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Симоне Индзаги ушел в отставку с поста главного тренера "Интера", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Кадровое решение принято по обоюдному согласию сторон.

49-летний специалист возглавил "Интер" в 2021 году. Под его руководством команда из Милана стала чемпионом Италии, два раза – обладателем Кубка, три раза – Суперкубка Италии.

В сезоне-2024/25 "Интер" до последнего тура боролся за чемпионство в Серии А, но все же уступил первое место "Наполи". Кроме того, команда дошла до финала Лиги чемпионов, где со счетом 0:5 проиграла французскому "Пари Сен-Жермен".