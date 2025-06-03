Боксеры Кушхов и Калажоков победили на турнире в Нальчике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские боксеры Амин Кушхов и Кантемир Калажоков добились побед на прошедшем в Нальчике турнире "Лига бокса", организованном Iron&Gloves Promotions и Patriot boxing при поддержке Федерации бокса России.

Бронзовый призер чемпионата России-2024 Кушхов по итогам шести раундов выставочного боя в среднем весе единогласным решением судей победил армянина Вахтанга Арутюняна. Поединок возглавил боксерский вечер.

После победного поединка Кушхов заявил, что сейчас его фокус направлен на предстоящий в августе в Екатеринбурге чемпионат России.

"Этот бой был промежуточным. Можно назвать это этапом подготовки к чемпионату России. При этом мне сейчас противостоял очень серьезный соперник. Мы проделали хорошую работу, прошли всю дистанцию. Сейчас проведем анализ. Одно могу сказать – дыхалка не подвела. Хочу поблагодарить организаторов за такое шоу", - приводит слова Кушхова пресс-служба Федерации бокса России.

Известный по выступлениям на голых кулаках, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков победил Сулеймана Махмадова. Победителем Калажохова признали по итогам четырех раундов единогласным решением судей.

На профессиональном ринге состоялся успешный дебют Вадима Щеблыкина. Техническим нокаутом в первом раунде боя в тяжелом весе триумфатор Игр БРИКС-2024 одолел Ивана Пронченкова.

Также техническим нокаутом, но в третьем раунде, обладатель серебряного пояса чемпиона России по профессионалам Шохаббос Шукуров одолел Дмитрия Хасиева.

Помимо этого, в рамках шоу Хажсет Агоев единогласным решением судей победил Имама Мирзоева, Альберт Соттаев в первом раунде техническим нокаутом победил Дениса Каньшина, Расул Джаппуев в первом раунде нокаутировал Валерия Сложенко, Азнор Макитов единогласным решением судей победил Иракли Гордуладзе.