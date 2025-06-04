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Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ по версии профсоюза игроков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров стал лауреатом премии Ted Lindsay Award, вручаемой лучшему игроку сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

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Победитель определяется по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.

В сезоне-2024/25 31-летний Кучеров стал самым результативным игроком регулярного чемпионата, набрав 121 (37+84 по системе "гол+пас") балл.

Кучеров стал лауреатом премии второй раз, до этого он получил приз в 2019 году.

Из россиян лауреатами становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008-2010), Евгений Малкин (2012).

Никита Кучеров Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ хоккей Сергей Федоров
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