Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ по версии профсоюза игроков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров стал лауреатом премии Ted Lindsay Award, вручаемой лучшему игроку сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Победитель определяется по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.

В сезоне-2024/25 31-летний Кучеров стал самым результативным игроком регулярного чемпионата, набрав 121 (37+84 по системе "гол+пас") балл.

Кучеров стал лауреатом премии второй раз, до этого он получил приз в 2019 году.

Из россиян лауреатами становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008-2010), Евгений Малкин (2012).