Антон Заболотный стал игроком "Спартака"

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU -Бывший нападающий петербургского "Зенита" и столичного ЦСКА Антон Заболотный перешел в "Спартак", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 34-летним форвардом заключен на один сезон.

"Приветствуем Антона в "Спартаке" и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед!" - говорится в сообщении.

В РПЛ Заболотный играл за "Тосно" (Ленинградская область), "Зенит", "Сочи", ЦСКА, "Химки" (Московская область). На его счету 199 матчей в РПЛ, в которых он забил 42 мяча и сделал 27 результативных передач.

В сезоне-2024/25 нападающий забил за "Химки" шесть голов и стал автором шести голевых передач.

Будучи игроком "Зенита" Заболотный выиграл чемпионат России, в составе ЦСКА – Кубок России.

Также Заболотный сыграл в 19 матчах за сборную России, забив два мяча.