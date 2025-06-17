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Футболист сборной России Осипенко перешел в "Динамо"

Футболист сборной России Осипенко перешел в "Динамо"
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Защитник Максим Осипенко стал игроком "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2028 года.

Предыдущим клубом 31-летнего Осипенко был "Ростов" (Ростов-на-Дону). На протяжении нескольких лет он играл здесь под руководством Валерия Карпина, который недавно занял пост главного тренера "Динамо".

С 2021 года Осипенко привлекается в сборную России, которую также возглавляет Карпин.

футбол Ростов Динамо Максим Осипенко Валерий Карпин
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