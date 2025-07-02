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Во второй круг Уимблдона пробились 11 россиян

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.

Пары с участием россиян

Мужчины

Андрей Рублев (№14 в мировом рейтинге) – Ллойд Харрис (ЮАР, 320)

Карен Хачанов (20) – Шинтаро Мочизуки (Япония, 144)

Выбыли: Даниил Медведев (7), Роман Сафиуллин (75)

Женщины

Мирра Андреева (7) – Лючия Бронцетти (Италия, 63)

Диана Шнайдер (15) – Диан Парри (Франция, 118)

Екатерина Александрова (17) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, 69)

Людмила Самсонова (19) – Юлия Стародубцева (Украина, 68)

Анна Калинская (39) – Клара Таусон (Дания, 22)

Вероника Кудерметова (46) – Эмма Наварро (США, 10)

Анастасия Павлюченкова (50) – Эшлин Крюгер (США, 31)

Камилла Рахимова (80) – Ясмин Паолини (Италия, 5)

Анастасия Захарова (95) – Даяна Ястремская (42)

Выбыли: Полина Кудерметова (64), Анна Блинкова (78). Анастасия Потапова (44) снялась с турнира еще до старта.

теннис Уимблдон
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