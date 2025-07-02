Во второй круг Уимблдона пробились 11 россиян
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.
Пары с участием россиян
Мужчины
Андрей Рублев (№14 в мировом рейтинге) – Ллойд Харрис (ЮАР, 320)
Карен Хачанов (20) – Шинтаро Мочизуки (Япония, 144)
Выбыли: Даниил Медведев (7), Роман Сафиуллин (75)
Женщины
Мирра Андреева (7) – Лючия Бронцетти (Италия, 63)
Диана Шнайдер (15) – Диан Парри (Франция, 118)
Екатерина Александрова (17) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, 69)
Людмила Самсонова (19) – Юлия Стародубцева (Украина, 68)
Анна Калинская (39) – Клара Таусон (Дания, 22)
Вероника Кудерметова (46) – Эмма Наварро (США, 10)
Анастасия Павлюченкова (50) – Эшлин Крюгер (США, 31)
Камилла Рахимова (80) – Ясмин Паолини (Италия, 5)
Анастасия Захарова (95) – Даяна Ястремская (42)
Выбыли: Полина Кудерметова (64), Анна Блинкова (78). Анастасия Потапова (44) снялась с турнира еще до старта.