Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев выбыл из Уимблдонского турнира, уступив французу Бенджамину Бонзи.

Продолжавшаяся свыше трех часов встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу представителя Франции.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает девятое место – наивысшее среди россиян. Бонзи – на 64-й строчке.

Медведев – полуфиналист предыдущих двух турниров в Уимблдоне. Наивысший результат на турнирах Большого шлема – титул на US Open-2021.