Поиск

Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона

Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев выбыл из Уимблдонского турнира, уступив французу Бенджамину Бонзи.

Продолжавшаяся свыше трех часов встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу представителя Франции.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает девятое место – наивысшее среди россиян. Бонзи – на 64-й строчке.

Медведев – полуфиналист предыдущих двух турниров в Уимблдоне. Наивысший результат на турнирах Большого шлема – титул на US Open-2021.

Даниил Медведев Уимблдон теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФИФА сняла с "Локомотива" запрет на регистрацию новых игроков

Уимблдон-2025. Пары с участием россиян

Уимблдон-2025. Пары с участием россиян

"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

ПСЖ разгромил команду Месси в 1/8 финала клубного ЧМ

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

Прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России-2025/2026

РФС признал Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона

РФС признал Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона

Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

"Челси" вышел в четвертьфинал клубного ЧМ по футболу

"Челси" вышел в четвертьфинал клубного ЧМ по футболу

"Палмейрас" стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });